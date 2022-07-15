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Минобороны заявило об ударах по пунктам временной дислокации бойцов «Кракена»

Минобороны заявило об уничтожении до 200 бойцов из 40-й артиллерийской бригады и «Кракена»

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пунктам временной дислокации украинской 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, пункт дислокации находился в Харькове — ударом по нему ВС России уничтожили до 200 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в их числе было около 50 иностранных наемников, — а также 19 единиц военной техники.

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14 июля министерство обороны сообщило, что более 200 боевиков 226-го националистического формирования «Кракен» массово отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. Они заявили, что переходят в городскую тероборону Харькова.

До этого ведомство докладывало об уничтожении до 100 бойцов ВСУ из «Кракена» в районе села Питомник Харьковской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Анастасия Шейкина
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