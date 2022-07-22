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Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки ВСУ

Джонсон пообещал Зеленскому расширить программу подготовки ВСУ с помощью союзников

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон расширит программу подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе с помощью союзников. Об этом сообщает пресс-служба британского премьера.

Джонсон сообщил, что Великобритания работает над расширением программы подготовки украинских военных, в том числе за счет привлечения международных союзников. Зеленский в ответ заявил, что военная поддержка, оказываемая Соединенным Королевством и другими странами действительно меняет ситуацию в конфликте.

Помимо прочего, Джонсон подчеркнул неизменную решимость Великобритании поддерживать Украину, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром.

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Ранее стало известно, что инструкторы Военно-морских сил (ВМС) Великобритании начали подготовку украинских военных моряков на базе в Шотландии. Военных ВСУ обучат, помимо прочего, строевой подготовке, ремонтным работам и обращению с судовой техникой.

12 июля сообщалось, что первые из 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины, которые должны были пройти трехнедельную подготовку у британских офицеров, приступили к обучению на военной базе в Манчестере. Британские офицеры заявили, что научат солдат ВСУ меткой стрельбе.

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Алина Гончарова
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