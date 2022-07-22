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Британия начала подготовку украинских военных моряков в Шотландии

Британские инструкторы готовят украинских военных моряков на военной базе в Шотландии

Кадр: BBC

Инструкторы Военно-морских сил (ВМС) Великобритании начали подготовку украинских военных моряков на базе в Шотландии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Украинцев научат управлять минными тральщиками класса Sandown перед продажей двух таких кораблей в рамках сделки 2021 года. В сентябре 2021 года было достигнуто соглашение о передаче Киеву выведенных из состава британских ВМС минных тральщиков Blyth и Ramsey.

Украинских военных обучают, помимо прочего, строевой подготовке, ремонтным работам и обращению с судовой техникой.

Из соображений безопасности координаты тренировочной базы не разглашаются.

Капитан ВМС Британии заявил, что считает честью обучать украинских военных. «Очевидно, что на Украине сейчас тяжелая ситуация. И мы все понимаем срочность стоящего перед нами задания», — сказал он.

12 июля стало известно, что первые из 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины, которые должны были пройти трехнедельную подготовку у британских офицеров, приступили к обучению на военной базе в Манчестере. Британские офицеры заявили, что научат солдат ВСУ меткой стрельбе.

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Алина Гончарова
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