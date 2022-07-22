Собака спасла двоих детей от пумы

KSTU: собака в Плезант-Грув спасла двоих детей от пумы на заднем дворе их дома

В США собака сразилась с пумой и спасла двоих детей на заднем дворе их дома. Об этом сообщает KSTU.

Инцидент произошел во вторник, 19 июля, в городе Плезант-Грув, штат Юта. Хозяева собаки рассказали, что дети купались в бассейне, а домашняя питомица, которая обычно играет с ними в воде, сидела на каменной террасе в конце двора и казалась очень настороженной.

Когда один ребенок подошел к собаке, чтобы спустить ее вниз, она оттолкнула его. Дети ушли в дом, а когда вернулись через некоторое время, обнаружили собаку у заднего крыльца с глубокими царапинами на морде. «Она вошла в дом и просто рухнула на пол», — рассказала хозяйка собаки Кристал Майклэлис. Сейчас отважная питомица чувствует себя хорошо.

В Департаменте охраны природы штата Юта позже подтвердили, что на собаку напала именно пума, а полицейские обратились к жителям Плезант-Грув с просьбой сохранять бдительность и присматривать за детьми и домашними животными.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния собака спасла хозяйку от пумы. Хищница набросилась на 24-летнюю Эрин Уилсон, когда та присела отдохнуть около ручья.