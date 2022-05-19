Верная собака защитила хозяйку от пумы и спасла ей жизнь

В Калифорнии овчарка по кличке Ева защитила 24-летнюю хозяйку от пумы и спасла ей жизнь

В американском штате Калифорния верная собака спасла хозяйку от пумы, которая напала на ту во время прогулки. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пума набросилась на 24-летнюю Эрин Уилсон и ударила ее когтями, когда женщина отдыхала у ручья вместе со своей бельгийской овчаркой малинуа по кличке Ева. Собака сразу же вступила в схватку с хищником в попытке защитить хозяйку.

Уилсон испугалась за жизнь питомицы и побежала к своему пикапу, чтобы взять монтировку и с помощью нее отогнать зверя. На дороге она заметила проезжающего мимо автомобилиста и попросила его о помощи. В итоге они вдвоем отпугнули хищника.

По словам Уилсон, после схватки на голове собаки осталось несколько ран, а из ее рта текла кровь, поэтому она сразу же повезла ее в ветеринарную клинику. Врачи оказали Еве необходимую помощь собаке. Вскоре она сможет вернуться домой.

Чтобы оплатить счета за лечение пса, Уилсон создала страницу для сбора средств. На момент написания новости вместо необходимых 7500 долларов было собрано 27 тысяч долларов. Все деньги, которые останутся после оплаты ветеринарной помощи, девушка обещает потратить на благотворительность.

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