Умная собака спасла ребенка и при помощи сачка вытащила его мяч из пруда

Собака спасла ребенка и сачком вытащила его любимый мяч из пруда около дома

Умная собака спасла ребенка от падения в пруд и, вооружившись сачком, вытащила из водоема его мяч. На видео с животным обратил внимание портал Zeenews.

На ролике длительностью 47 секунд видно, как двое детей играют в саду около дома и их мяч падает в пруд.

Собака наблюдает за игрой и замечает, что ребенок пытается извлечь из пруда любимую игрушку, подвергая себя опасности. Питомец приходит на помощь: подбегает сзади, хватает мальчика за футболку и оттягивает его от края водоема.

Затем пес берет в зубы прислоненный к стене сачок и вытаскивает мяч из воды. Забота собаки о ребенке и ее ум привлекли внимание пользователей соцсетей. Видео набрало более четырех тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что пользовательница Twitter рассказала, как их домашняя собака начала странно себя вести и спасла жизнь ее маленькой дочери. Пес настойчиво пытался ворваться в детскую комнату и разбудить девочку, которая, как позже оказалось, перестала дышать.

