Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Умная собака спасла ребенка и при помощи сачка вытащила его мяч из пруда

Собака спасла ребенка и сачком вытащила его любимый мяч из пруда около дома

Умная собака спасла ребенка от падения в пруд и, вооружившись сачком, вытащила из водоема его мяч. На видео с животным обратил внимание портал Zeenews.

На ролике длительностью 47 секунд видно, как двое детей играют в саду около дома и их мяч падает в пруд.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа

Собака наблюдает за игрой и замечает, что ребенок пытается извлечь из пруда любимую игрушку, подвергая себя опасности. Питомец приходит на помощь: подбегает сзади, хватает мальчика за футболку и оттягивает его от края водоема.

Затем пес берет в зубы прислоненный к стене сачок и вытаскивает мяч из воды. Забота собаки о ребенке и ее ум привлекли внимание пользователей соцсетей. Видео набрало более четырех тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что пользовательница Twitter рассказала, как их домашняя собака начала странно себя вести и спасла жизнь ее маленькой дочери. Пес настойчиво пытался ворваться в детскую комнату и разбудить девочку, которая, как позже оказалось, перестала дышать.

Алиса Дмитриева
Комментарии отключены
Последние новости
Страны «Большой семерки» отказались платить за газ в рублях
Составлен портрет типичного россиянина-новичка в соцсетях
Жилье в Тбилиси подорожало из-за наплыва россиян
Умная собака спасла ребенка и при помощи сачка вытащила его мяч из пруда
Россия затормозит развитие мобильного интернета на фоне проблем с оборудованием
Россиянке назначили обязательные работы за фото в стрингах на фоне собора
В США назвали главное российское оружие спецоперации
В России оценили возобновление торгов всеми российскими акциями на Мосбирже
Патрушев заявил о продолжающей традиции Третьего рейха программе США
В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух десятков автомобилей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.