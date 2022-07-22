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В Ростовской области открылась выставка со скелетами древних носорогов и зубров

В Азовском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная охоте древнего человека

Фото: Азовский музей‑заповедник

В Азовском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная охоте древнего человека, проживавшего 1,5 миллиона лет назад на территории Восточной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

В экспозицию вошли скелеты древних носорогов (кавказские эласмотерии, род вымерших млекопитающих из семейства носороговых) и зубров, а также артефакты самого древнего в Восточной Европе человека. Главными экспонатами стали монтированные скелеты охотничьих трофеев.

Представители расположенного в Ростовской области музея-заповедника объяснили, что археологи часто обнаруживали артефакты самого древнего в Восточной Европе человека вместе с костями кавказских эласмотериев.

На выставке также представлены древние орудия труда. Экспонаты были обнаружены учеными на Таманском полуострове, находки были сделаны за последние 20 лет работы археологов. Отмечается, что последняя крупная партия костей животных и артефактов была найдена в 2022 году.

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Евгений Шульгин
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