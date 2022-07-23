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В США назвали возможные последствия выхода конфликта на Украине из-под контроля

Foreign Affairs: выход конфликта на Украине из-под контроля заставит мир жить по-новому

Фото: Shutterstock

Уже сейчас понятно, что конфликт Украины и России продлится долго. По этой причине остальным странам надо учиться жить в условиях нового мира. Об этом сообщается в статье американского издания Foreign Affairs. Авторы материалы также раскрыли последствия возможного выхода конфликта на Украине из-под контроля.

В статье отмечается риск возникновения полномасштабной войны из-за сложности конфликта и большой вовлеченности стран. Кроме того, ничто сейчас не может контролировать разворачивающиеся события. «Организация Объединенных Наций была периферийной, а Европейский союз стоит на одной стороне с Украиной. Соединенные Штаты не в состоянии положить конец войне на своих правах, как и Россия, и Украина», — заявили авторы материала и добавили, что данный конфликт становится «потенциально токсичным».

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Варвара Кошечкина
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