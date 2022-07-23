Чечня приобрела сделанные по пожеланиям военных бронемашины «Ахмат»

Кадыров сообщил, что Чечня закупила бронемашины «Ахмат», сделанные по пожеланиям военных

Чечня приобрела бронемашины «Ахмат», собранные по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Несмотря на грузный вид, «Ахмат-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал Кадыров.

Он также показал кадры, на которых 20 бронемашин выстроены в ряд. Глава региона принял участие в смотре закупленной техники.

В начале июля стало известно, что в России создали «вдохновленный спецоперацией» бронеавтомобиль «Ахмат». По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, участвующих в спецоперации, была разработана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6 на 6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично Рамзан Кадыров.

Впервые «Ахматы» демонстрировались на параде Победы в Грозном. Широкой общественности их планируют представить на форуме «Армия-2022». По словам военного эксперта Алексея Леонкова, главная задача «Ахмата» — «доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий».

