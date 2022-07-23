Врачи оценили вероятность ухудшения состояния Байдена из-за коронавируса

Белый дом заявил, что заразившемуся коронавирусом Байдену не грозит ухудшение состояния

Заразившемуся коронавирусом американскому президенту Джо Байдену не грозит ухудшение состояния, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа, передает The New York Times.

По словам специалиста, за политиком внимательно наблюдают врачи. «Вероятность осложнений у президента серьезно снижена, поскольку его иммунитет был укреплен. Он принимает противовирусные препараты», — оценил Джа. Он указал на то, что Байден был вакцинирован, а сейчас получает лечение.

Врач Кевин О'Коннор сообщил, что у Байдена насморк и кашель, он чувствует усталость. В пятницу, 22 июля, О`Коннор также рассказал, что американский лидер страдал от небольшой температуры в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. Врач подчеркнул, что у Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, его давление также в норме.