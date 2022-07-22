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В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после суток лечения от COVID-19

В Белом доме рассказали, что Байден чувствует себя лучше после суток лечения от COVID-19

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден чувствует себя лучше после суток лечения от COVID-19. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача президента Кевина О`Коннора, его приводит РИА Новости.

«Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата "Паксловид", его симптомы улучшились», — сказано в сообщении.

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О`Коннор также рассказал, что американский лидер накануне вечером страдал от небольшой температуры в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. Врач подчеркнул, что у Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, его давление также в норме. При этом президент до сих пор чувствует слабость. У него также остаются насморк и периодический кашель.

Доктор заявил, что лечение политика препаратом «Паксловид» будет продолжено, как и планировалось. Помимо этого, Байден будет периодически принимать анальгетическое средство «Тайленол» и по мере необходимости использовать ингалятор с «Альбутеролом».

В четверг, 21 июля, официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Джо Байдена на COVID-19 оказался положительным. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

Сам Байден заверил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19 и он справляется со своей работой.

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Анжелика Бережная
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