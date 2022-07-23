Германия заявила о трудностях с поставками танков Украине

Глава МИД Германии Бербок признала трудности с круговыми поставками танков Украине

Круговые поставки танков и другого западного оружия Украине работают не так, как планировалось. О трудностях с поставками вооружений Киеву заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild.

«Мы смотрим, что можно сделать [для поддержки], в том числе в контексте круговых обменов, которые функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось», — признала дипломат. При этом она подчеркнула, что Берлин продолжает оказывать постоянную помощь украинской стороне.

«Однако есть одно но — это не идеально. Абсолютно понятно, что если бы Украина имела бы военное превосходство, то ситуация была бы другая», — заключила Бербок. Она напомнила, что у Германии есть обязательства в рамках НАТО.

Под круговым обменом подразумевается, что страны Восточной Европы поставляют на Украину оружие советского производства и получают взамен технику из Германии.

Ранее Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она назвала «вызовом для НАТО» совместную фотографию глав государств, добавив, что это «просто непостижимо».