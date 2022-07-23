Глава МИД ФРГ раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о вызове для НАТО из-за фотографии Эрдогана с Путиным в Иране

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. О ее реакции пишет Bild.

Бербок назвала «вызовом для НАТО» совместную фотографию глав государств, добавив, что это «просто непостижимо».

Кроме того, комментируя обвинения в вялых поставках бундестагом оружия Украине, министр иностранных дел отметила, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей. «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», — подчеркнула она.

20 июля президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли заявление по результатам трехстороннего саммита в Тегеране. Стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, рассмотрели последние международные и региональные события и отметили ведущую роль Астанинского процесса в мирном и устойчивом урегулировании сирийского кризиса.