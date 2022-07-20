Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по итогам саммита

Лидеры РФ, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам трехстороннего саммита

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Тегеране. Оно опубликовано на сайте иранского министерства иностранных дел.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии, рассмотрели последние международные и региональные события и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в мирном и устойчивом урегулировании сирийского кризиса.

После саммита лидеры «астанинской тройки» подвели итоги встречи и сделали заявление для прессы, после чего они вышли из зала и продолжили разговор.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии состоялись 19 июля в Тегеране. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.

Приверженность суверенитету Сирии и борьба с терроризмом

Президенты подчеркнули приверженность суверенитету, независимости и суверенитету Сирии, а также целями и принципам Устава ООН. Главы государств напомнили, что эти принципы должны соблюдаться всеми участниками мирового сообщества, и никакие действия не должны их подрывать.

Выразили решимость продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом во всех формах и проявлениях. Осудили возросшее присутствие и деятельность террористических групп названиями в различных частях Сирии, в том числе нападения на гражданские объекты, в результате которых погибли ни в чем не повинные люди Совместное заявление по итогам саммита в Тегеране МИД Ирана

Путин, Раиси и Эрдоган также отклонили все попытки создать новые реалии на местах, в том числе незаконные инициативы по самоуправлению. Лидеры договорились противостоять сепаратистской деятельности, направленной на подрыв суверенитета страны и создание угроз национальной безопасности.

Президенты подтвердили решимость продолжать постоянное сотрудничество в целях окончательной ликвидации террористических организаций, а также обеспечить защиту мирного населения и инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее Путин заявил, что кризис в Сирии можно решить только дипломатическим путем. Он также призвал мировое сообщество нарастить поддержку Сирии через восстановление объектов инфраструктуры.

Президенты отвергли односторонние санкции

Путин, Раиси и Эрдоган отвергли все односторонние санкции, введенные против Сирии, а также любые дискриминационные действия, которые направлены на помощь сепаратистам и могут привести к распаду страны.

Выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и отвергли все односторонние санкции, противоречащие международному праву, международному гуманитарному праву и Уставу ООН Совместное заявление по итогам саммита в Тегеране МИД Ирана

Участники саммита в Тегеране призвали международное сообщество увеличить помощь всем сирийцам. Они также подтвердили свою убежденность в том, что не может быть военного разрешения конфликта в Сирии, урегулирование возможно только дипломатическими путями при содействии ООН.

Лидеры осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, в том числе на гражданскую инфраструктуру, назвав их противоречащими международному праву и нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны.

Укрепление трехсторонней координации и следующий саммит

Президенты договорились продолжать координацию и вывести ее за рамки сирийского вопроса.

Помимо сирийского вопроса, стороны подтвердили свое намерение укреплять трехстороннюю координацию в различных областях в целях содействия совместному политическому и экономическому сотрудничеству Совместное заявление по итогам саммита в Тегеране МИД Ирана

Лидеры приняли решение провести следующий саммит в Астанинском формате до конца 2022 года в России по приглашению Путина.

В Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» прошла встреча президента России и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудили ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности.

Путин также встретился с иранским президентом Ибрагимом Раиси. Главы государств обсудили на встрече вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества и межгосударственного взаимодействия для укрепления международной безопасности. Российский лидер подчеркнул, что их совместные усилия вносят большой вклад в урегулирование сирийского конфликта.

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