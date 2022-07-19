Путин высказался об отношениях с Ираном

Президент Путин спрогнозировал хорошие темпы развития отношений с Ираном

Президент России Владимир Путин положительно высказался о сотрудничестве с Ираном, отмечая хорошие темпы развития отношений двух государств. Об этом он заявил на встрече в Тегеране с иранским президентом Эбрахимом Раиси, сообщает «Интерфакс».

Путин рассказал о взаимодействии с Ираном для укрепления международной безопасности. Он также акцентировал внимание на рекордных показателях роста двустороннего товарооборота. Президент России подчеркнул, что их взаимодействие вносит большой вклад в урегулирование сирийского конфликта.

Основной целью встречи Путина с Раиси является углубление связей с Ираном, который остается одним из немногочисленных союзников России. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что визит Путина связан с поставкой беспилотников Ираном в Россию, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергнул данную информацию.