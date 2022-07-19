Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана

В Тегеране началась встреча президента России Путина и его турецкого коллеги Эрдогана
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» началась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна. «Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то что есть — уже хорошо», — резюмировал президент.

Ранее стало известно, что в ходе официального визита в Тегеран Владимир Путин также провел встречу с президентом и духовным лидером Ирана. Лидеры обсудили вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества для укрепления международной безопасности. Российский глава государства подчеркнул, что их совместные усилия вносят большой вклад в урегулирование сирийского конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана
Названа самая популярная иномарка в России
Киев предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины
Мэр российского города сравнил электросамокаты со спешкой на кладбище
На юге России мужчина с арматурой в руках помешал туристам попасть на море
Мужчина навсегда отказался от обуви и нашел способ разбогатеть на босых ногах
Названа причина отмены приквела «Игры престолов»
В Германии заявили о нехватке ресурсов для военной помощи Украине
Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости
Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.