Путин раскрыл подробности совместного заявления с лидерами Ирана и Турции

Путин: в заявлении РФ, Турции и Ирана определено, что кризис в Сирии решается дипломатией

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности совместного заявления по итогам переговоров с лидерами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.

В документе определено, что кризис в Сирии можно решить только дипломатическим путем, указал российский лидер. Он также призвал мировое сообщество нарастить поддержку Сирии через восстановление объектов инфраструктуры.

Путин подчеркнул, что обсуждать будущее страны должны только сирийцы, без навязывания извне каких бы то ни было моделей или рецептов. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года, добавил он.

Также по итогам саммита астанинской «тройки» российский лидер заявил, что Москва выступает за возврат Заевфратья под контроль законного сирийского правительства.

19 июля в Тегеране начались трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрагимом Раиси по урегулированию конфликта в Сирии. Это первая личная встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию с начала пандемии коронавируса.