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Байден охрип

Заразившийся коронавирусом президент США Байден охрип

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден, заразившийся ранее коронавирусом, охрип. Об этом пишет AP.

Отмечается, что в ходе совещания по экономическим вопросам, в котором американский лидер принял участие дистанционно, Байден был охрипшим и кашлял. При этом президент обнадежил своих собеседников, заявив, что он чувствует себя лучше, чем выглядит.

Позже представители Белого дома сообщили о состоянии Байдена. В заявлении говорится, что президент работает более восьми часов в день, а его аппетит остался прежним.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа заявил, что президенту не грозит ухудшение состояния. По словам специалиста, за политиком внимательно наблюдают врачи. «Вероятность осложнений у президента серьезно снижена, поскольку его иммунитет был укреплен. Он принимает противовирусные препараты», — рассказал Джа. Он указал на то, что Байден был вакцинирован, а сейчас получает лечение.

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Джо Байдена на COVID-19 оказался положительным. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно.

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Варвара Кошечкина
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