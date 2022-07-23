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Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатометом в руке

Читатели Daily Mail высмеяли приехавшего в лагерь ВСУ Бориса Джонсона

Фото: Фото: @BorisJohnson / Twitter

Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, посетившего военную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в тренировке вместе с украинскими солдатами. Советующие комментарии появились под постом издания в Twitter.

«Этого парня я бы и близко не подпустил к своему взводу, вот уж точно», — написал пользователь с ником @Mark6Grainger.

«Определенно, этот заголовок нужно читать как "Джонсон бросает гранату НА базу британской армии". Что ж, к этому моменту он почти во всем напортачил», — заявил юзер @th79270158.

«Он всегда может найти время для рекламных трюков, но у него никогда нет времени посещать собрания Cobra (Cabinet Office Briefing Room A, COBRA — прим. «Ленты.ру») и встречаться с родственниками тех людей, которые умерли от COVID», — отметил @crispinfisher.

Ранее Борис Джонсон приехал в лагерь Вооруженных сил Украины в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских военнослужащих. Судя по опубликованным кадрам, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета.

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Марина Совина
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