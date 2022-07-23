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Джонсон вместе с ВСУ поучился метать гранаты

Борис Джонсон приехал в лагерь ВСУ в Северном Йоркшире и поучился кидать гранаты

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в лагерь Вооруженных сил Украины в Северном Йоркшире, где британские военные обучают украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина в Twitter.

Судя по опубликованным кадрам, Джонсон поучился кидать гранаты, стрелять и целиться из гранатомета.

«Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию», — написал он.

7 июля Борис Джонсон заявил о решении покинуть свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. Хотя он уже говорил Зеленскому о том, что это не повлияет на отношения стран, ряд экспертов — в том числе политолог Малек Дудаков — считают, что уход Джонсона с поста премьера скажется на объемах помощи Украине.

Что делать?
Варвара Кошечкина
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