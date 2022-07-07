Названа возможная цель звонка Джонсона Зеленскому в день объявления об отставке

Политолог Дудаков предположил, что Джонсон заверит Зеленского в сохранении поставок оружия

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании скажется на объемах помощи Украине, считает политолог Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что глава британского парламента может провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским с целью убедить его, что поддержка сохранится и при новом премьере.

О том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Twitter сообщает британская газета The Telegraph. Как сообщил корреспондент издания, британский премьер планирует пообщаться с украинским лидером после заявления о своей отставке.

«Мы видим панику украинской власти, что логично, ведь она делала ставку на Джонсона как на главного ястреба по украинскому вопросу, — считает Дудаков. — Но теперь в Британии конституционный парламентский кризис, кем будет новый премьер, на кого делать ставку неясно. Понятно одно: теперь страна перефокусируется на внутреннюю политическую драму и будет уделять меньше внимания Украине».

Политолог предположил, что в ходе телефонного разговора Джонсон попытается заверить Зеленского в том, что, независимо от персоналий, британцы намерены продолжать поддерживать Украину, поставлять оружие и прочую помощь. Но Дудаков считает, что это будет только полуправдой.

«Консенсус по этому поводу в Великобритании, действительно, есть. Никто не готов менять курс и переставать поддерживать Украину. Но объективная реальность говорит о том, что, ввиду ухудшения экономического положения Британии и политического кризиса, стране придется больше заниматься внутренними проблемами и меньше внимания уделять Украине. Безусловно, обещанная помощь продолжит поступать, но с новыми крупными траншами будут проблемы», — заключил Дудаков.

7 июля стало известно, что Джонсон согласился уйти со своего поста. Он продолжит занимать должность главы британского правительства до избрания нового лидера правящей партии к осени.

В Консервативной партии Великобритании, в свою очередь, потребовали его немедленной отставки и заявили, что Джонсон не имеет права сохранить за собой даже должность временно исполняющего обязанности премьера.