Джонсон проведет переговоры с Зеленским

Telegraph: после заявления об отставке Борис Джонсон переговорит с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Twitter сообщает британская газета The Telegraph.

Как сообщил корреспондент издания, британский премьер планирует пообщаться с украинским лидером после заявления о своей отставке.

7 июля стало известно, что Джонсон согласился уйти со своего поста. Он продолжит занимать должность главы британского правительства до избрания нового лидера правящей партии к осени.

В Консервативной партии Великобритании, в свою очередь, потребовали его немедленной отставки и заявили, что Джонсон не имеет права сохранить за собой даже должность временно исполняющего обязанности премьера.