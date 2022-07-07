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Джонсон проведет переговоры с Зеленским

Telegraph: после заявления об отставке Борис Джонсон переговорит с Владимиром Зеленским
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (архивное фото)

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (архивное фото). Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Twitter сообщает британская газета The Telegraph.

Как сообщил корреспондент издания, британский премьер планирует пообщаться с украинским лидером после заявления о своей отставке.

7 июля стало известно, что Джонсон согласился уйти со своего поста. Он продолжит занимать должность главы британского правительства до избрания нового лидера правящей партии к осени.

В Консервативной партии Великобритании, в свою очередь, потребовали его немедленной отставки и заявили, что Джонсон не имеет права сохранить за собой даже должность временно исполняющего обязанности премьера.

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Георгий Нестеров
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