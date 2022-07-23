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В России зафиксировали 6953 случая коронавируса

Оперштаб: за последние сутки в России зафиксировали 6953 случая коронавируса

Фото: Shutterstock

За последние сутки в России выявили 6 953 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Число летальных исходов за сутки составило 38, количество выздоровевших — 4803. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 18 524 732 случаев заболевания, 17 933 862 пациентов выздоровели.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр», свидетельствует об окончании пандемии. При этом эксперт призвал носить маски в общественных местах пациентов с тяжелыми заболеваниями, людей, принимающих иммуносупрессивную терапию, и лиц старше 80-90 лет.

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Варвара Кошечкина
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