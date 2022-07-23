В России заявили о признаке окончания пандемии COVID-19

Иммунолог Жемчугов назвал подвид омикрон-штамма «кентавр» признаком окончания пандемии

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что появление в России нового подвида омикрон-штамма коронавируса ВА.2.75, более известного как «кентавр», свидетельствует об окончании пандемии. Его слова приводит ТАСС.

Жемчугов назвал появление «кентавра» признаком окончания пандемии COVID-19 и подчеркнул, что не следует возвращаться к ранее вводившимся ограничительным мерам.

«Текущий всплеск "омикрона" --это "хвост" пандемии, окончание эпидемии коронавируса. Никаких ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно», — добавил он.

При этом эксперт призвал носить маски в общественных местах пациентов с тяжелыми заболеваниями, людей, принимающих иммуносупрессивную терапию, и лиц старше 80-90 лет. По его мнению, «кентавр» не имеет принципиальных отличий от таких вариантов омикрон-штамма, как ВА.4 и ВА.5.

Ранее врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков спрогнозировал будущее подварианта омикрона «кентавр» в России. По его мнению, он может стать доминирующим в России.