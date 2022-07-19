Инфекционист спрогнозировал будущее подварианта омикрона «кентавр» в России

Инфекционист Поздняков: подвариант омикрона «кентавр» может стать доминирующим в России

Новый подвариант омикрон-штамма «кентавр» с большой долей вероятности может стать доминирующим в России. Такое будущее спрогнозировал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, «кентавр» отличается большей заразностью, но меньшей патогенностью по сравнению с предыдущими.

«Этот подвид показывает большую заразность по сравнению с омикроном и стелсом. Скорее всего, да, он станет превалирующим, но с течением какого времени — пока нет понимания», — рассказал Поздняков.

В то же время он предположил, что «кентавр» не даст всплеск госпитализаций и тяжелой заболеваемости.

Ранее 19 июля стало известно, что в России зарегистрировали пять случаев заражения подвариантом омикрон-штамма «кентавр». В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме и в госпитализации не нуждаются.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за последние сутки выявили 4200 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 499 044. Росздравнадзор заявил, что в стране необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, активизировать вакцинацию и организовать информационную кампанию о необходимости прививок.