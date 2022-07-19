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В России обнаружили подвариант омикрона «кентавр»

Роспотребнадзор объявил о выявлении в России подварианта омикрон-штамма «кентавр»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России обнаружен подвариант омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в Москве в июле выявлены пять случаев заболевания этим подвидом. Все заболевшие переносят болезнь в легкой форме, госпитализированных среди них нет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за новых подвидов штамма омикрона. При этом главный санитарный врач страны пояснила, что их распространение не ведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек.

Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру» допустил, что пик новой вспышки коронавирусной инфекции в России ожидается осенью, так как число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем, увеличивается в это время года.

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Варвара Кошечкина
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