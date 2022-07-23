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Офицер российского спецназа оценил вероятность успешного контрнаступления ВСУ

Российский офицер назвал невозможной большую победу ВСУ

Фото: Shutterstock

Офицер одного из спецподразделений российской армии оценил вероятность успеха контрнаступления ВСУ на востоке. Свой комментарий он дал «Московскому комсомольцу» на условиях анонимности.

По его мнению, риторика западных стран, которые в начале спецоперации заявляли о безоговорочной поддержке Украины и обещали поставить ВСУ столько оружия, сколько потребуется, теперь изменилась. «Как отмечают европейские источники, ВСУ не могут обеспечить целостность Украины, а переданное странами НАТО вооружение используется крайне неэффективно», — сказал собеседник издания и добавил, что часть оружия, поставленного на Украину, уже появляется в странах Ближнего Востока.

Офицер российского спецназа считает, что в таких условиях и без реальных успехов украинской армии, западные партнеры «начнут саботировать» военную помощь. «И, по мнению офиса украинского лидера, перебить этот тренд можно только большой и настоящей победой», — заявил эксперт. Однако он назвал такую победу «невозможной», потому что заявленную армию в миллион человек Украине отмобилизовать так и не удалось.

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Кроме того, для армии нет оружия, а «авиация и флот перестали существовать как виды вооруженных сил». Специалист считает, что анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении не может быть успешным из-за крупной концентрации там российских войск. Он также отметил, что маневры российских войск на этом направлении позволяют говорить в о том, что штаб спецоперации готовится начать «масштабное наступление, которое закончится для ВСУ поражением, как ранее уже было в городах ЛНР».

Ранее сообщалось, что США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности для HIMARS. «Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров», — сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Никита Савин
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