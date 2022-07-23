Офицер российского спецназа оценил вероятность успешного контрнаступления ВСУ

Российский офицер назвал невозможной большую победу ВСУ

Офицер одного из спецподразделений российской армии оценил вероятность успеха контрнаступления ВСУ на востоке. Свой комментарий он дал «Московскому комсомольцу» на условиях анонимности.

По его мнению, риторика западных стран, которые в начале спецоперации заявляли о безоговорочной поддержке Украины и обещали поставить ВСУ столько оружия, сколько потребуется, теперь изменилась. «Как отмечают европейские источники, ВСУ не могут обеспечить целостность Украины, а переданное странами НАТО вооружение используется крайне неэффективно», — сказал собеседник издания и добавил, что часть оружия, поставленного на Украину, уже появляется в странах Ближнего Востока.

Офицер российского спецназа считает, что в таких условиях и без реальных успехов украинской армии, западные партнеры «начнут саботировать» военную помощь. «И, по мнению офиса украинского лидера, перебить этот тренд можно только большой и настоящей победой», — заявил эксперт. Однако он назвал такую победу «невозможной», потому что заявленную армию в миллион человек Украине отмобилизовать так и не удалось.

Кроме того, для армии нет оружия, а «авиация и флот перестали существовать как виды вооруженных сил». Специалист считает, что анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении не может быть успешным из-за крупной концентрации там российских войск. Он также отметил, что маневры российских войск на этом направлении позволяют говорить в о том, что штаб спецоперации готовится начать «масштабное наступление, которое закончится для ВСУ поражением, как ранее уже было в городах ЛНР».

Ранее сообщалось, что США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности для HIMARS. «Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров», — сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.