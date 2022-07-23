США отказались поставлять Украине ракеты большой дальности для HIMARS

Помощник Байдена Салливан заявил, что США не передадут Украине ракеты ATACMS для HIMARS

Соединенные Штаты отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

«Есть определенные вещи, которые, по словам президента США, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 километров», — указал чиновник.

По словам Салливана, позиция американского лидера Джо Байдена заключается в том, чтобы не допустить обстоятельств, при которых Соединенные Штаты двигались бы в направлении третьей мировой войны, но при этом делать все необходимое для поддержки Киева.

Помощник президента не считает, что США недостаточно обеспечивают вооружениями Украины, предоставляя стране все возможное, исходя из конкретных целей. При этом он понимает позицию президента Владимира Зеленского — по словам чиновника, на его месте он вел бы себя так же и просил бы «больше и как можно скорее».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время. По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос.

