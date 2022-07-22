Белый дом прокомментировал возможность поставок истребителей Украине

В Белом доме заявили, что США не рассматривают поставку истребителей ВСУ в ближайшее время

США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос. «Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — прокомментировал представитель администрации президента США Джо Байдена.

Кирби уточнил, что американская сторона постоянно контактирует с Киевом для оценки потребностей Украины в оружии, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он добавил, что США остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов оружия, которые уже получают Вооруженные силы Украины (ВСУ).

21 июля начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители. Говоря о возможных поставках военных самолетов Киеву, он упомянул истребители США, а также западноевропейские, в том числе шведские Gripen и французские Rafale.