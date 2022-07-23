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Лечащий врач оценил состояние Байдена

Лечащий врач Байдена заявил, что состояние заболевшего COVID-19 президента улучшилось

Фото: Reuters

У заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшилось состояние здоровья. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, передает РИА Новости.

По его словам, состояние президента продолжает улучшаться, однако Байден все еще страдает от боли в горле, кашля с мокротой и ломоты в теле. Лечащий врач заявил, что кровяное давление и частота дыхания Байдена остаются в пределах нормы. Он уточнил, что показатели кислорода в крови американского президента находятся «на превосходном уровне».

О'Коннор также отметил, что вчера Байден завершил второй полный день лечения препаратом Paxlovid.

Ранее стало известно, что президент США охрип. В ходе совещания по экономическим вопросам, в котором американский лидер разговаривал с коллегами дистанционно, Байден был охрипшим и кашлял. При этом президент обнадежил своих собеседников, заявив, что чувствует себя нормально.

Позже представители Белого дома также сообщили о состоянии Байдена. В заявлении говорится, что президент работает более восьми часов в день, а его аппетит остался прежним.

21 июля официальный представитель пресс-центра Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что тест Джо Байдена на COVID-19 оказался положительным. Помимо этого, она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы инфекции проявляются некритично.

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Варвара Кошечкина
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