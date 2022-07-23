Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости

Эксперт Юрлова сообщила, что в России деревянные дома подешевели почти до себестоимости

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости на фоне ограничения экспорта пиломатериала в Европу. Об этом сообщила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова, передает ТАСС.

Как пояснила эксперт, цены на деревянные дома зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. Так, с начала года стоимость на этот вид жилья снизилась в среднем на 10-15 процентов, вернувшись к уровню апреля-мая прошлого года. В июне стоимость деревянного дома варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом предпосылок к дальнейшему снижению цен эксперты не видят. По словам Юрловой, цена доски в 13-17 тысяч рублей за кубометр достигла условного дна. «Поставщики не будут продавать товар ниже себестоимости», — объяснила она.

Начиная с марта, спрос на деревянные дома в России сократился на 20-30 процентов по сравнению с обычными значениями. Юрлова связала такую ситуацию с экономической неопределенностью. Однако в последние полтора месяца интерес к строительству деревянных домов снова возвращается. Положительно повлиять на это также могут льготные ипотечные ставки на индивидуальное жилищное строительство, считает эксперт.

В июле Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту деревянного домостроения до 2024 года, по которой в стране из дерева будут строить многоэтажки. Конструкции планируют построить из перекрестно клееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция отреагировала на ракетный удар по порту в Одессе
Донецк обстреляли фосфорными зажигательными зарядами
Москвичи вспомнили покупки на знаменитом Птичьем рынке
МИД Украины обвинил премьера Венгрии в «российской пропаганде»
Британцы высмеяли Бориса Джонсона с гранатометом в руке
Агентство «Сохнут» запустило тайный план по переезду московского офиса в Израиль
Деревянные дома в России подешевели почти до себестоимости
Европа сообщила о намерении увеличить поставки СПГ из Нигерии
В Великобритании заявили о попадании Германии в «ловушку Путина»
Шольца обвинили в задержке поставок оборонительного оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.