В России будут строить многоэтажки из дерева

Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту для строительства многоэтажек из дерева

Минстрой и МЧС России утвердили дорожную карту деревянного домостроения до 2024 года, по которой в стране из дерева будут строить многоэтажки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министерства.

По дорожной карте ведомства подготовят проекты общественных зданий и жилых домов высотой от 3 до 12 этажей. Конструкции планируют построить из перекрестноклееной древесины, многослойного клееного бруса и такого же материала из шпона. В стране проведут работы для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности деревянных объектов, а также актуализируют нормативную базу и разработают новые документы для сферы домостроения.

Ведомства планируют работать вместе с компанией АФК «Система» и Ассоциацией деревянного домостроения. «Проектную документацию, утвержденную по итогам проведенной работы, можно будет использовать для строительства в сейсмических районах и при любых климатических условиях. При этом безопасность таких домов и качество жизни в них будут сопоставимыми с более распространенными зданиями из бетона и железа», — пояснил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко.

В апреле 2022 года в Рослесинфорге сообщили, что россияне бросились покупать деревянное жилье. Так, в 2021 году строительство домов из дерева побило рекорд: объемы строительства деревянной недвижимости достигли 10,8 миллиона квадратных метров, за год показатель увеличился на 15,5 процента и стал рекордным с 2009 года.