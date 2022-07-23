Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин наградил президента Узбекистана за дружбу с Россией

Путин наградил президента Узбекистана Мирзиеева орденом Александра Невского за дружбу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградли президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничество между Россией и Узбекистаном», — говорится в сообщении.

В марте Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана. Разговор состоялся по инициативе Мирзиеева.

Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита лидера Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области заявили об ударах по мосту в районе Каховской ГЭС
Кинолог дал рекомендации берущим собак на передержку людям
Стало известно о случае сексуального насилия на МЧМ по хоккею в 2003 году
В ООН рассказали о пользе соглашения о вывозе зерна для России
Военкор Сладков ответил на сообщения о насмерть сбитом им мужчине в Донбассе
Москвичей предупредили о наступлении жары
Глава МИД ФРГ раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
В США заявили о возможном внутреннем расколе
Китай разработал «бюджетный» вариант российской «торпеды Судного дня»
Российских бойцов MMA дисквалифицировали из-за пассивного поединка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.