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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин проинформировал президента Узбекистана Мирзиеева о ходе спецоперации

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Мирзиеева. Президенты обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита лидера Узбекистана в Россию в ноябре 2021 года.

«Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны», — говорится в сообщении.

Главы государств также обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипотношений между двумя странами.

19 марта Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. Он заострил внимание на непрекра­щающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, говорилось в сообщении на сайте Кремля.

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Алевтина Запольская
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