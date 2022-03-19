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Путин рассказал премьеру Люксембурга о жертвах из-за обстрелов ВСУ в Донбассе

Президент России Путин провел телефонные переговоры с премьером Люксембурга Беттелем

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о погибших в результате ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом в субботу, 19 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин заострил внимание на непрекра­щающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы Кремля, глава государства заявил о неприемлемом характере военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей опасность как для России, так и для всей Европы.

Кроме того, стороны обсудили ход переговоров между российской и украинской делегациями, а Беттель информировал Путина о контактах с властями Украины и других государств.

Накануне, 18 марта, Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер рассказал, что войска делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя гуманитарные коридоры для их эвакуации.

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Варвара Кошечкина
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