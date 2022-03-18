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Путин в разговоре с Макроном заявил об обстрелах Украиной Донбасса

Президенты России и Франции Путин и Макрон обсудили ход российско-украинских переговоров

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели 18 марта телефонный разговор. О его итогах сообщается на сайте официального Кремля.

Отмечается, что Путин рассказал Макрону о многочисленных военных преступлениях, которые, по словам российской стороны, ежедневно совершаются украинскими силовиками и националистами. В частности, российский президент обратил внимание французского на ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса.

Также Путин заявил, что российские войска делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя гуманитарные коридоры для их эвакуации.

Лидеры стран также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей и условились оставаться на связи, добавляется в сообщении Кремля.

Ранее Путин и Макрон разговаривали по телефону 12 марта. Тогда президент России проинформировал о гуманитарной ситуации в зонах проведения российской спецоперации на Украине и рассказал о нарушении Вооруженными силами Украины норм международного гуманитарного права.

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Антон Похиляк
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