Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинской области

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинской области

На трассе в Челябинской области автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в Telegram.

По информации ведомства, ДТП произошло на территории Кунашакского района. Водитель автомобиля «Газон Некст» столкнулся с попутно движущимся автобусом, который следовал из города Карли в Челябинск. из-за аварии автобус опрокинулся.

В результате происшествия пострадали пять человек. Пострадавших пассажиров автобуса доставили в медицинские учреждения. Отмечается, что всего в автобусе ехали девять человек.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. «По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой», — говорится в сообщении прокуратуры.

