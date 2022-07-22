В ДТП на российской трассе погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр – Колпашево в Томской области

Пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры российского региона.

Перевернутый автомобиль Toyota Corolla нашли в канаве. «По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 22 июля стало известно, что один ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Сызрань Самарской области.