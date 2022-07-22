Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В ДТП на российской трассе погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр – Колпашево в Томской области

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Томской области»

Пять человек погибли в ДТП на трассе Белый Яр — Колпашево в Верхнекетском районе Томской области. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры российского региона.

Перевернутый автомобиль Toyota Corolla нашли в канаве. «По предварительным данным, автомобиль съехал в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 22 июля стало известно, что один ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Сызрань Самарской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты
СБУ арестовала активы Медведчука и его жены на миллионы долларов
Киев потребовал от Европола доказательств контрабанды оружия с Украины в Европу
Россиянам назвали обязательные для взрослых прививки
«Ростех» показал участвующую в спецоперации наземную технику
В ДТП на российской трассе погибли пять человек
Опубликованы кадры польской самоходной гаубицы Krab на Украине
Набиуллина предупредила о более растянутом спаде экономики
СБУ заявила о наличии российского гражданства у Медведчука
Россиянкам перечислили лучшие стрижки для круглой формы лица
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.