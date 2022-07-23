Кандидат в премьеры Трасс назвала себя бунтаркой, желающей перемен в политике Британии

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что считает себя бунтаркой. Мнением она поделилась в интервью газете Telegraph.

Трасс назвала себя женщиной, желающей перемен в политике Британии. «Я считаю себя бунтаркой, потому что хочу изменить положение вещей», — подчеркнула она.

Министр добавила, что намерена «действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

20 июля сообщалось, что два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии. Это Лиз Трасс и бывший министр финансов страны Риши Сунак. Он укрепил свое лидерство, набрав 137 голосов, в свою очередь Лиз Трасс заручилась поддержкой 113 депутатов.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Он принял это решение после секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон обещал, что не станет публично поддерживать ни одного из кандидатов.