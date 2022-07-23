Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс назвала себя бунтаркой

Кандидат в премьеры Трасс назвала себя бунтаркой, желающей перемен в политике Британии
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Toby Melville / Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании, действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс заявила, что считает себя бунтаркой. Мнением она поделилась в интервью газете Telegraph.

Трасс назвала себя женщиной, желающей перемен в политике Британии. «Я считаю себя бунтаркой, потому что хочу изменить положение вещей», — подчеркнула она.

Министр добавила, что намерена «действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

20 июля сообщалось, что два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии. Это Лиз Трасс и бывший министр финансов страны Риши Сунак. Он укрепил свое лидерство, набрав 137 голосов, в свою очередь Лиз Трасс заручилась поддержкой 113 депутатов.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Он принял это решение после секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон обещал, что не станет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Саудовская Аравия и Ирак нарастили поставки нефти на европейский рынок
Убийцу Абэ заключили под стражу по решению суда
Трасс назвала себя бунтаркой
Отбившую пятилетнюю внучку от медведя женщину наградили в Приморье
Россиянам раскрыли правду об опасности укусов ос
Поездки Путина и Байдена на Ближний Восток сравнили
Названа ошибка США в попытке сделать Россию «мировым отщепенцем»
В Госдепе заявили об интересе перевозчиков в использовании российских портов
В России оценили ситуацию с автозапчастями
В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.