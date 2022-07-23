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В России оценили ситуацию с автозапчастями

Сотрудник Fresh Auto Иванский исключил прекращение дефицита автозапчастей в 2022 году

Фото: Unsplash

Руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский заявил, что почти во всех автосервисах России зафиксирован дефицит комплектующих. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт оценил ситуацию с автозапчастями в стране и заявил, что на данный момент параллельный импорт только набирает обороты. Так, в Россию привозят лишь 10-15 процентов деталей, нужных для отечественного рынка. Поэтому увеличивается
число неоригинальных запчастей и бывших в употреблении конструкций.

Иванский исключил прекращение дефицита автозапчастей в 2022 году. «Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом», — подчеркнул сотрудник Fresh Auto.

Наибольший дефицит наблюдается среди деталей двигателей (около 65 процентов от типичных показателей), моторных масел (50 процентов) и свечей зажигания (40 процентов).

Ранее вице-президент Национального Автомобильного Союза (НАС) Антон Шапарин прокомментировал ситуацию со ввозом «серых» автозапчастей в Россию. Он заявил о дефиците деталей и подчеркнул, что «параллельный импорт пока не может решить проблему».

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Марина Совина
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