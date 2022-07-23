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Кадыров заявил о «тающей в карманах властей» Украины помощи Запада

Рамзан Кадыров заявил, что помощь западных стран тает в карманах украинских властей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что помощь, поступающая Украине от стран Запада, исчезает в карманах властей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности...» — написал Кадыров.

Тем не менее, по его мнению, это не приводит к ожидаемым на Западе результатам. «Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк все ниже и ниже», — заявил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сравнил с «лаем щенят» действия некоторых стран Запада после начала российской спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что большое количество санкций против России, вопреки ожиданиям западных лидеров, не привели к народным волнениям, росту цен на бензин и отсутствию продуктов на полках магазинов.

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Никита Савин
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