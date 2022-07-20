Кадыров сравнил действия стран Запада с «лаем щенят»

Глава Чечни Кадыров сравнил действия стран Запада после начала спецоперации с «лаем щенят»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил с «лаем щенят» действия некоторых стран Запада после начала российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все [западные страны] будто хором залаяли, изрыгая столпы пламени и периодически санкции. Однако, осознав тщетность своих действий, в момент наступило молчание, а затем раздался жалобный скулеж», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что большое количество санкций против России, вопреки ожиданиям западных лидеров, не привели к народным волнениям, росту цен на бензин и отсутствию продуктов на полках магазинов. «Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна, хоть они и не заслужили подобного сравнения», — заключил глава Чечни.

Свой пост Кадыров сопроводил видеозаписью с щенятами, которые лают на российских солдат в зоне проведения спецоперации.

Ранее глава Чечни заявил, что после «взятия Киева» демилитаризация ждет Польшу и другие страны НАТО. По словам Кадырова, он уже начал разработку «грандиозных планов».

