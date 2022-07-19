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Кадыров рассказал о грандиозных планах по демилитаризации НАТО

Глава Чечни Кадыров заявил, что после «взятия Киева» демилитаризация ждет Польшу

Фото: Елена Афонина / ТАСС

После Украины демилитаризация ждет страны НАТО. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, он вместе со своим помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым, вернувшимся из зоны проведения СВО, разрабатывает грандиозные планы.

«Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал глава региона.

Ранее Кадыров пообещал польскому руководству показать, «на что способна» Россия в случае соответствующих указаний от властей. Он призвал Польшу забрать вооружение и наемников с территории Украины, отметив, что власти страны «начали «нехорошие игры» с Россией.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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