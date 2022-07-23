Google уволил обнаружившего у нейросети сознание сотрудника

Google уволил инженера Блейка Лемойна, обнаружившего у нейросети сознание

Google уволил старшего инженера-программиста Блейка Лемойна, который заявил, что обнаружил у создаваемой компанией нейросети LaMDA сознание, пишет Reuters.

Представитель Google в разговоре с Reuters заявил, что инженер нарушил политику компании. Кроме того, корпорация считает его сообщения о LaMDA «полностью необоснованными». «Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила политики занятости и безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — сообщили в Google.

41-летний Лемойн в середине июня заявил, что нейросеть LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), создающая чат-боты, проявляет признаки собственного сознания и восприятия себя как личности. В частности, искусственный интеллект начал рассуждать о своих правах, подчеркнул инженер.

Сотрудник составил подробный отчет для руководства, однако после этого его отправили в оплачиваемый отпуск. Спустя неделю Лемойн сообщил, что нанял для нейросети адвоката.