Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Google уволил обнаружившего у нейросети сознание сотрудника

Google уволил инженера Блейка Лемойна, обнаружившего у нейросети сознание

Фото: Shutterstock

Google уволил старшего инженера-программиста Блейка Лемойна, который заявил, что обнаружил у создаваемой компанией нейросети LaMDA сознание, пишет Reuters.

Представитель Google в разговоре с Reuters заявил, что инженер нарушил политику компании. Кроме того, корпорация считает его сообщения о LaMDA «полностью необоснованными». «Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила политики занятости и безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — сообщили в Google.

41-летний Лемойн в середине июня заявил, что нейросеть LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), создающая чат-боты, проявляет признаки собственного сознания и восприятия себя как личности. В частности, искусственный интеллект начал рассуждать о своих правах, подчеркнул инженер.

Сотрудник составил подробный отчет для руководства, однако после этого его отправили в оплачиваемый отпуск. Спустя неделю Лемойн сообщил, что нанял для нейросети адвоката.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ нашел замаскированные позиции ВСУ
В телах пострадавших от бомбардировок НАТО сербов выявили высокий уровень урана
В Запорожской области замедлили работу Google
Russpass подготовил три направления на выходные для автотуристов из Москвы
Раскрыто общее число уничтоженных Россией украинских беспилотников
«Барселона» отказалась от трансфера Роналду
Китай создаст полностью многоразовую сверхтяжелую ракету
Безбилетный пассажир московского метро попал на видео и умилил сеть
В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
Военные в Сирии не пропустили колонну американских БТР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.