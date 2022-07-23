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США захотели сохранить мировое лидерство после окончания конфликта на Украине

Белый дом сообщил, что США хотят сохранить мировое лидерство после конфликта на Украине
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страна хочет сохранить мировое лидерство после того, как удастся конфликт на Украине закончится, сообщает ТАСС.

«Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени», — заявил он

Представитель Белого дома отметил, что сегодня Вашингтон предлагает всеми миру то, что «имеет большую ценность», которая не снизится даже через десять лет. По его словам, уверенность является товаром, который необходимо формировать, нести и демонстрировать.

Ранее в США отвергли передачу Украине военных самолетов. Как сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, Вашингтон не отправляет Киеву воздушные суда, но помогает с запчастями для уже имеющегося авиапарка.

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Марина Совина
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