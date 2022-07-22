Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США отвергли передачу Украине военных самолетов

Пентагон заявил, что США не передают Украине военных самолетов, но помогают запчастями

Фото: Pixabay

В США отвергли передачу Украине военных самолетов. Как сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, Вашингтон не отправляет Киеву воздушные суда, но помогает с запчастями для уже имеющегося авиапарка, передает РИА Новости.

«Украинцы применяют самолеты "МиГ" и "Сухой", а у США нет ни тех, ни других. Но мы смогли помочь украинцам определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк», — пояснил американский чиновник.

По словам представителя Пентагона, Соединенные Штаты в настоящее время также не обучают украинских пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время. По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
США захотели сохранить мировое лидерство после окончания конфликта на Украине
Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
В России заявили о признаке окончания пандемии COVID-19
Чечня приобрела сделанные по пожеланиям военных бронемашины «Ахмат»
Футболист сборной Украины перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»
В Великобритании приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon
В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань
В Турции оценили сроки действия соглашения о вывозе зерна
В Венгрии раскритиковали предложение Еврокомиссии снизить потребление газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.