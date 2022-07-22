Пентагон заявил, что США не передают Украине военных самолетов, но помогают запчастями

В США отвергли передачу Украине военных самолетов. Как сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, Вашингтон не отправляет Киеву воздушные суда, но помогает с запчастями для уже имеющегося авиапарка, передает РИА Новости.

«Украинцы применяют самолеты "МиГ" и "Сухой", а у США нет ни тех, ни других. Но мы смогли помочь украинцам определенными запчастями и иным оборудованием для того, чтобы поддержать существующий авиапарк», — пояснил американский чиновник.

По словам представителя Пентагона, Соединенные Штаты в настоящее время также не обучают украинских пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время. По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос.

