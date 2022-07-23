МИД Турции вызвал поверенного в делах Швеции из-за «террористической пропаганды»

МИД Турции вызвал поверенного в делах Швеции из-за провокации курдов в Стокгольме

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного проверенного в делах Швеции, пишет Reuters. Причиной вызова стала «террористическая пропаганда» во время митингов курдов в Стокгольме, которые протестовали против подписанных соглашений между странами.

Шведскому дипломату в очередной раз заявили, что Швеция причастна к финансированию групп, которые Турция считает террористическими.

«В этом контексте были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в "Тройственном меморандуме", подписанном в Мадриде», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО в случае их отказа выполнять поставленные Анкарой условия.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.