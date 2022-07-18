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Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган пригрозил заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО при их отказе от условий

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО в случае их отказа выполнять поставленные Анкарой условия, касающиеся противодействия «террористическим организациям». Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу еще раз напомнить, что, если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное — их [Швеции и Финляндии] дело», — заявил турецкий лидер.

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29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению. Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами, а также отказались поддерживать движение проповедника Фетхуллаха Гюлена.

30 июня Эрдоган заявил, что Швеция гарантировала экстрадицию в Турцию 73 членов Рабочей партии Курдистана, признанной турецкими властями террористической организацией. «Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — сказал турецкий лидер.

5 июля глава МИД Швеции Анн Линде указала, что меморандум, заключенный между Швецией и Турцией для присоединения королевства к НАТО, не предполагает экстрадиции курдов.

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Анжелика Бережная
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