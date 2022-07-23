В Германии переименовали мороженое в знак солидарности с Украиной

Der Westen: торговая сеть Edeka в ФРГ переименовала «московское» мороженое в «киевское»

Крупнейшая торговая сеть в Германии Edeka переименовала «московское» мороженое в «киевское» в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщило издание Der Westen.

«Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. "Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной», — отмечается в публикации.

Авторы статьи сообщили, что покупатели в ФРГ смогут приобрести мороженое в упаковке, на которой новое название будет напечатано поверх зачеркнутого старого.

Ранее Reuters сообщил, что западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обсуживает саммит НАТО в Мадриде, одного пункта. Блюдо называлось «Картофельный салат по-русски».

