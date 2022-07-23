В Херсонской области обвинили Украину в обстреле моста через реку Ингулец

Замглавы администрации Херсонщины Стремоусов обвинил ВСУ в обстреле моста через Ингулец

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстреле моста через реку Ингулец в селе Дарьевка из реактивных систем залпового огня HIMARS. Его слова приводит ТАСС.

«Нанесен удар по Дарьевскому мосту. В объект попало семь снарядов», — заявил чиновник, уточнив, что боеприпасы были выпущены из американских РСЗО.

Ранее Стремоусов сообщил, что за обстрелами региона, в том числе Антоновского моста через Днепр, из реактивной системы залпового огня США HIMARS стоят американские специалисты. Мост восстановят в любом случае, сейчас этим вопросом занимаются военные и гражданские инженеры, добавил он.

